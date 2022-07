Si avvicina l'inizio del campionato ma il mercato non si ferma in Serie A. Dopo una trattativa lunghissima, il Milan ha trovato l'accordo definitivo con il Bruges per il trasferimento di Charles De Ketelaere. Operazione da 32 milioni di euro più bonus per il 22enne che nei prossimi giorni arriverà in Italia e diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Milan che intanto ha salutato Daniel Maldini; il 20enne si trasferisce allo Spezia con la formula del prestito. Ufficiale anche l'addio di Arthur Theate, che lascia il Bologna e l'Italia per una nuova esperienza in Ligue 1 con il Rennes. Al club emiliano andranno oltre 20 milioni di euro che si aggiungono a quelli ricavati per la cessione di Aaron Hickey. Un altro che abbandona la Serie A è Mikael, che passa dalla Salernitana all'Internacional. L'Udinese invece si rinforza con Enzo Ebosse, terzino sinistro in arrivo dall'Angers e Nehuen Perez, che dopo il prestito della passata stagione si trasferisce a titolo definitivo. Infine, due cessioni per la Fiorentina, che lascia partire in prestito Edoardo Pierozzi, direzione Palermo ma soprattutto dice addio a Erik Pulgar, acquistato dal Flamengo a titolo definitivo.



TUTTE LE UFFICIALITÁ



Maldini (a) dal Milan allo Spezia

Theate (d) dal Bologna al Rennes

Pierozzi (a) dalla Fiorentina al Palermo

Ebosse (d) dall'Angers all'Udinese

Mikael (a) dalla Salernitana all'Internacional

Pulgar (c) dalla Fiorentina al Flamengo

Perez (d) dall'Atletico Madrid all'Udinese