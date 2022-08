Conto alla rovescia. Mancano soltanto tre giorni alla fine del calciomercato estivo 2022, che chiude alle ore 20 di giovedì 1 settembre. Oggi, nel quart'ultimo giorno di trattative, si sono concretizzate sette operazioni, che sono state ufficializzate dai club acquirenti.



Il Milan ha trovato il difensore che cercava: a titolo definitivo dallo Schalke arriva il tedesco Malick Thiaw, classe 2001, che ha firmato un contratto quinquennale fino a giugno 2027.

Stesso ruolo, stessa età e stessa formula ma con un anno in meno di contratto per l'austriaco Flavius Daniliuc dal Nizza alla Salernitana, che cede l'esterno destro franco-tunisino Wajdi Kechrida al club greco dell'Atromitos.



L'attaccante ghanese Felix Afena-Gyan (classe 2003) passa dalla Roma alla Cremonese a titolo definitivo. Il Bologna prende il centrocampista croato Nikola Moro (classe 1998), che arriva in prestito con diritto di riscatto dai russi della Dinamo Mosca.

Libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Torino a parametro zero, il portere albanese Samir Ujkani (classe 1988) si accasa all'Empoli.

L'Udinese copre il buco sulla fascia destra rilevando dal club tedesco del Colonia l'olandese Kingsley Ehizibue.



RIEPILOGO:

Thiaw (d), dallo Schalke al Milan;

Afena-Gyan (a), dalla Roma alla Cremonese;

Moro (c), dalla Dinamo Mosca al Bologna;

Daniliuc (d), dal Nizza alla Salernitana;

Kechrida (c), dalla Salernitana all'Atromitos;

Ujkani (p), dal Torino all'Empoli;

Ehizibue (d), dal Colonia all'Udinese.