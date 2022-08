Alla vigilia del secondo turno di campionato, continuano i movimenti sul mercato e i cambi di maglia. Sono in particolare i giorni del Napoli, che dopo aver ufficializzato Giovanni Simeone, in giornata ha comunicato anche l'ingaggio di Tanguy Ndombele. Il centrocampista arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Napoli che presto annuncerà anche Giacomo Raspadori, che ha svolto giovedì le visite mediche.



Era tutto ormai fatto da giorni ma adesso è ufficiale, Cesare Casadei lascia l'Inter per traferirsi al Chelsea per 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Altri due giocatori salutano la Serie A ma non l'Italia. Si tratta di Davide Bettella passato dal Monza al Palermo e Paolo Gozzi che lascia la Juve per il Genoa. Quest'ultimi lo hanno poi girato in prestito al Cosenza.



TUTTE LE UFFICIALITÀ



Ndombele (c), dal Tottenham al Napoli

Casadei (c), dall'Inter al Chelsea

Bettella (d), dal Monza al Palermo

Gozzi (d), dalla Juventus al Genoa

Vignali (d), dallo Spezia al Como