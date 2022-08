Alla vigilia dell'inizio del campionato, non si ferma il mercato. A testimonianza di ciò, ci sono state molte ufficialità a partire dalla Salernitana, che è protagonista assoluta negli ultimi giorni e ha annunciato due nuovi arrivi. Il primo è il difensore Dylan Bronn, precedentemente al Metz mentre nel pomeriggio il club campano ha accolto ufficialmente anche Antonio Candreva. L'esterno italiano passa dalla Sampdoria alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.



La Juventus ha dato oggi il benvenuto a Filip Kostic ma nel mentre ha salutato Luca Pellegrini. L'ufficialità è arrivata in serata, il terzino sinistro fa il percorso inverso dell'esterno serbo e passa all'Eintracht Francoforte. Il Monza invece dopo settimane di trattative ha il suo nuovo centravanti ovvero Andrea Petagna che arriva dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.





Candreva (c) dalla Sampdoria alla Salernitana

Millico (a) dal Torino al Cagliari

Bronn (d) dal Metz alla Salernitana

Pellegrini (d) dalla Juventus all'Eintracht Francoforte

Sala (p) dal Crotone alla Cremonese

Petagna (a) dal Napoli al Monza