Altra giornata di mercato che si chiude con diverse ufficialità. Dopo essere arrivato settimana scorsa a Milano per le visite mediche,L'attaccante arriva a parametro zero dal Liverpool e ha firmato un contratto fino al 2026.L'ex Cagliari si trasferisce all'Inter in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 10 milioni di euro.Il Lille avrà anche il 15% sulla futura rivendita del giocatore. Non solo Bellanova, il Cagliari ha cedutosempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Empoli che ha anche ufficializzato l'arrivo didopo che nella passata stagione il difensore aveva vestito la maglia del Venezia. Nuovo acquisto per lache dopo l'arrivo nella giornata di ieri di Luca Zanimacchia, ha ingaggiato anche il giovane difensoreRitorno all'estero invece per, che non ha rinnovato con lae si trasferisce a zero allo. Infine, il passaggioe sempre dai bianconeri quello diPer quanto riguarda i rinnovi di contratto, c'è stata la firma in casa Sampdoria di(fino al 2023) e(fino al 2025). Ilha prolungato di un anno il portierementre ladopo una lunga trattativa ha siglato un accordo per altri cinque anni con(a) dal Liverpool al(d) dal Cagliari all’(c) dal Cagliari all’(d) dalla Sampdoria allo(d) dalla Roma alla(d) dal Benfica all(d) dal Lille alla(a) dalla Juventus al