Prosegue il programma della 14ª giornata di Serie A e alle 18.30, al Via Del Mare, si affrontano Lecce e Atalanta. Ghiotta occasione per la squadra di Gasperini, che vuole ripartire dopo il ko interno con il Napoli e cerca un successo che permetterebbe ai bergamaschi di agganciare il Milan al secondo posto. I giallorossi di Baroni, invece, cercano una vittoria mancata nelle ultime sei giornate (3 pareggi, 3 sconfitte): sarebbe la seconda in questo campionato e consentirebbe di allungare sulla Cremonese terzultima.



STATISTICHE - L'Atalanta è la squadra che ha rifilato più gol in Serie A al Lecce: 7-2 il primo marzo 2020. Il bilancio in generale è a favore degli orobici: 10 vittorie, completano 8 pareggi e 6 successi per i salentini. Il mercoledì porta bene all'Atalanta: sotto la guida di Gasperini, ha perso solo due delle 21 partite di campionato giocate in questo giorno (12 vittorie, 7 pareggi).



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Lecce: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjumland, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.



Atalanta: Sportiello; Okoli, Djimsiti, Ruggeri; Soppy, De Roon, Ederson, Zortea; Pasalic, Malinovskyi; Zapata



Fischio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com la diretta di Lecce-Atalanta.