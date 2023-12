Scontro importante al Via del Mare nella 16ª giornata di Serie A: alle 15 si affrontano Lecce e Frosinone, squadre divise da due punti in classifica (ciociari in 12ª posizione a quota 20, salentini al 13° posto a 18 punti). I giallorossi di Roberto D'Aversa non vincono dal 22 di settembre (1-0 al Genoa), la formazione di Eusebio Di Francesco arriva dal pareggio contro il Torino.



LECCE-FROSINONE Sabato 16 dicembre, ore 15 (diretta tv e streaming DAZN)