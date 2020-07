Dopo il ko contro il Milan, la Lazio riparte da Lecce, dove si ritroverà di fronte una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza. Simone Inzaghi proverà ad avere la meglio sull'ex compagno Fabio Liverani, che da quando ha ripreso il campionato, non ha ancora trovato un punto. Rientra Immobile, parte fuori Milinkovic: la Lazio non vuole mollare il sogno scudetto.



I PRECEDENTI - Trentesimo incontro tra Lecce e Lazio, con i biancocelesti che hanno vinto 17 volte, fermi a 6 i salentini. I capitolini hanno vinto nelle ultime tre trasferte a Lecce in Serie A, coi giallorossi che sono stati in vantaggio solamente in otto partite in questa stagione in Serie A.



I SINGOLI -Babacar, attaccante del Lecce, ha fatto il suo debutto in Serie A nel febbraio 2010 proprio contro la Lazio; Luis Alberto oggi è alla centesima presenza in Serie A, e ha già registrato 35 assist, dato da record.