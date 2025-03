GETTY

La 28esima giornata della Serie A 2024/25 prosegue con il delicato match del Via del Mare:Una partita (calcio d'inizio alle 18) che mette a confronto due squadre in difficoltà: da una parte i rossoneri di Sergio Conceicao, reduci da tre sconfitte consecutive con la vittoria che manca dal 15 febbraio, dall'altra i giallorossi di Marco Giampaolo, che non vincono dal 31 gennaio.: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Helgason, Berisha; Tete Morente, Krstovic, Pierotti.. Giampaolo.: Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Gimenez.. Conceicao.

