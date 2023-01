Il Napoli tenta la grande fuga,. Gli uomini di, reduci dall'eliminazione a sorpresa in Coppa Italia contro il Torino, aprono in Puglia un dittico fondamentale che verrà concluso mercoledì a Riyad con la sfida all'Inter in Supercoppa Italiana. Non c'è, squalificato, mentre rientrano a disposizione Origi e Kjaer. Il, in un buon momento di forma, conta sui guizzi del bomber scuola rossonerae sulle folate di Strefezza.(5V, 3N), parziale in cui i rossoneri hanno realizzato 20 reti, una media di 2.5 a partita. L'1-0 firmato da Axeldell'aprile 2006 è l'unico successo al Via del Mare del Lecce contro il Milan nel massimo campionato.Ilè imbattuto da cinque partite di Serie A e non registra una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione dall'aprile 2012.è il giocatore del Lecce che ha preso parte a più reti in questa Serie A (sei, quattro centri e due assist) - l'attaccante classe 2002 ha giocato 11 partite con la maglia del Milan, andando anche in rete nelle qualificazioni per l'Europa League 2020/21 contro il Bodø/Glimt.