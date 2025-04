Getty Images

Due vittorie per, rispettivamente contro Udinese e Milan. I nerazzurri restano avanti, sia in classifica che nella lavagna dei bookmaker: lo scudetto per la squadra di Simone Inzaghi vale 1,37 su, stessa quota della scorsa settimana, mentre quello dei partenopei di Antonio Conte sale a 3,60, in aumento rispetto a 3,20 di sette giorni fa.Esce definitivamente dalla lotta per il tricolore l'di Gian Piero Gasperini, sconfitta 1-0 a Firenze e adesso lontano nove punti dalla vetta: gli orobici passano da 9 a 81. Quando mancano otto giornate al termine della stagione, i betting analyst propongono anche l'ipotesi spareggio per l'assegnazione del titolo, opzione offerta a 4,75.