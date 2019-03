In attesa della portata di lusso, Napoli-Juventus delle 20.30, la domenica della 26esima giornata di Serie A offre 5 partite, a cominciare dal lunch match delle 12.30 tra Torino e Chievo. Per i granata di Mazzarri è un'occasione da sfruttare per rimanere agganciato al treno europeo e portarsi a -3 dalla Roma; ennesima ultima chiamata per i gialloblù, sempre ultimi in classifica e a -12 dalla salvezza.



In questa ottica assume una grande rilevanza la trasferta del Frosinone sul campo del Genoa: la formazione di Baroni, reduce da 2 ko consecutivi, fa una visita a una squadra tranquilla e in salute, alla luce dei suoi 5 risultati utili di fila. Alla stessa ora, la Sampdoria prova a interrompere la recente striscia di 4 partite senza vittoria lontano da casa per ritornare a stretto contatto con la zona Europa League. Vorrà impedirglielo una Spal che ritrova in panchina Semplici dopo l'operazione delle scorse settimane e che può approfittare del delicatissimo scontro diretto tra Udinese e Bologna per mettere margine tra sé e la zona rossa.



Alle 18, infine, atto secondo in pochi giorni della rivalità tra Atalanta e Fiorentina, che si ritrovano di fronte nuovamente dopo il pirotecnico 3-3 di Coppa Italia di Bergamo.