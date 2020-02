Dopo i tre anticipi del sabato torna in campo la Serie A con il programma della 24esima giornata.



Alle 12:30 subito in campo il sorprendente Verona, in piena zona Europa League e con l'occasione di portarsi, in caso di vittoria a -2 dalla Roma al quinto posto. Gli uomini di Juric dovranno però affrontare in trasferta l'Udinese in serie negativa da 4 giornate e chiamata a riscattarsi per allontanarsi dalla zona retrocessione in cui rischia di essere risucchiata.



Alle 15 oltre alla Juventus che ospita il Brescia scontro salvezza anche fra Sampdoria e Fiorentina con i viola a solo +3 dal Genoa (terzultimo e vittorioso ieri col Bologna) e i blucerchiati a +1 dai rossoblù. Sempre alle 15 il Parma continua a sognare l'Europa facendo visita al Sassuolo in netta ripresa e con 4 risultati utili consecutivi alle spalle. Chiude il programma Cagliari-Napoli alle 18, Lazio-Inter alle 20.45 e Milan-Torino di lunedì sera.