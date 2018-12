Dopo il lunch match, con Juventus e Samp protagoniste, altre 7 partite in programma alle 15. La terza in classifica Inter è impegnata in quel di Empoli, mentre l'inseguitrice Lazio, quarta in classifica e reduce da due vittorie consecutive, attende il Torino, distante 5 punti ma con ambizioni europee rinnovate. Scende in campo anche la Roma, rialzatasi dopo il ko contro la Juve, che va a fare visita al Parma dell'ex Gervinho, ma con un Dzeko in più.



Sempre alle 15, Cesare Prandelli fa ritorno a Firenze con il Genoa: al Franchi c'è la "sua" Fiorentina, in cui ha allenato per 5 anni. L'Atalanta di Gasperini, che ha messo paura alla Juventus nell'ultimo turno, va al Mapei Stadium, dove c'è un Sassuolo ferito e reduce da una sola vittoria negli ultimi 5 match; l'Udinese attende il Cagliari, che fatica sempre fuori casa e, infine, lo scontro salvezza Chievo-Frosinone: ultima contro penultima, con i clivensi che hanno l'opportunità di accorciare.