Prosegue alle 21 il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 30esima giornata. Cinque le partite in programma questa sera: oltre a Genoa-Inter, in ottica Champions League si gioca molto la Lazio, che sul campo della Spal proverà ad approfittare del mezzo passo falso del Milan di ieri. Sfida interessante all'Olimpico tra Roma e Fiorentina, due squadre in crisi di risultati, mentre è importante, in chiave Europa League, Torino-Sampdoria. Chiude il programma Frosinone-Parma.