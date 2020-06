Dopo i tre anticipi del lunedì che hanno visto il nuovo scatto in avanti della Juventus in vetta alla classifica, la vittoria del Milan e il pareggio fra Fiorentina e BresciaOltre a(LEGGI QUI) alle 19.30 laritorna in campo per la prima volta dopo la lunga sosta Covid-19 e ospita a Ferrara iluscito sconfitto senza brillare nel recupero proprio contro il Verona. Per la Spal la gara è fondamentale per provare a riavvicinarsi alla zona salvezza distante oggi 7 punti, mentre per il Cagliari una vittoria terrebbe ancora accesa la speranza di una qualificazione europea.Alle 21.45 altri due incontri fondamentali nella lotta per non retrocedere. Ilche aveva vissuto un periodo positivo pre-lockdown e che aveva chiuso battendo il Milan a San Siro proverà a difendere l'ultima piazza valida per non retrocedere ospitando al Ferraris ilche con il pari per 1-1 contro il Torino ha sprecato un'enorme chance per il treno Europa League. Proprio illa cui ultima vittoria risale al 21 gennaio e con ben 7 gare senza i tre punti all'attivo cercherà la svolta in casa all'Olimpico Grande Torino controche riparte dopo il Lockdown cercando di scrollarsi di dosso la pareggite (4 di fila) che l'aveva afflitta prima della sosta.