Si apre oggi, alle 15, la 24esima giornata di Serie A. Allo Stadio Via del Mare, il Lecce ospita la Spal in un vero e proprio scontro salvezza. Da una parte gli uomini di Liverani, che arrivano dal colpaccio del San Paolo, dall'altra quelli di Gigi Di Biagio, con l'ex selezionatore dell'Under 21 al debutto sulla panchina estense: i salentini hanno la possibilità di allungare su dei diretti concorrenti, mentre Petagna e compagni hanno un'occasione da non lasciarsi sfuggire per accorciare sulla quartultima.



ALLE 18 - Alle 18, poi, è il turno di Bologna-Genoa, tra chi sogna l'Europa e chi rincorre la salvezza. La squadra di Mihajlovic sta vivendo un periodo più che positivo, con 3 vittorie consecutive (è imbattuta da 4 turni), così come quella di Nicola, vittoriosa nell'ultimo match contro il Cagliari e imbattuta da 3 turni. Chiude il programma il big match delle 20.45, dal sapore di Champions League, tra Atalanta e Roma.