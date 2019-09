Dopo i 4 anticipi del venerdì e del sabato prosegue il programma della 4a giornata di Serie a con altri 6 incontri.



Alle 12.30 apre il lunch match che vedrà il Sassuolo ospitare al Mapei Stadium la Spal. Due squadre quella di De Zerbi e Semplici che hanno avuto un inizio di campionato simile, con solo una vittoria su 3 gare all'attivo e che, con una vittoria, inizierebbero ad alleggerire la pressione nella corsa per non retrocedere in cui entrambe non vogliono rientrare.



Alle 15 l'altra grande delusa di questo inizio di campionato nonché l'unica ancora a quota zero, la Sampdoria, ospita al Ferraris un Torino chiamato al riscatto dopo il clamoroso ko subito contro il Lecce nell'ultima giornata. Di Francesco è a forte rischio, così come la gara sia per la contestazione dei tifosi nei confronti del patron Ferrero sia per l'allerta maltempo.



Dopo le vittorie di Inter e Juventus tocca al Napoli provare a rispondere per riportarsi in scia del duo di testa. Gli uomini di Carlo Ancelotti fanno visita al Lecce di Liverani che dopo un inizio disastroso di campionato sembra aver trovato la quadra degli equilibri interni confermata anche dalla vittoria ottenuta sul Torino.



Sempre alle 15 scontro in zona Champions fra il Bologna di Mihajlovic e la Roma di Fonseca mentre alle 18 l'Atalanta uscita malconcia dal disastroso esordio in Champions contro la Dinamo Zagabria ospita a Bergamo una Fiorentina in netta crescita ma ancora a secco di vittorie e con solo un punto all'attivo in questo inizio di stagione.