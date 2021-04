La 30esima giornata diinizia oggi alle 15 con il match fra, partita delicatissima per gli equilibri della zona salvezza, con i calabresi ultimi con 15 punti che fanno visita ai liguri, quintultimi con 29 punti e a +7 sul terzultimo posto occupato dal Cagliari. In serata, dopo, tocca a: i padroni di casa cercano punti per continuare a veleggiare in una zona tranquilla della classifica (sono 12esimi con 33 punti), mentre per i granata, quartultimi con 24 punti (e una partita sub iudice, quella con la Lazio) c'è l'obbligo di muovere la classifica.SPEZIA – Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi.CROTONE – Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Benali, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy.