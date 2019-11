Dopo i tre anticipi di ieri, con i successi di Roma, Inter e Juve, riparte oggi la Serie A. Il programma della domenica offre un lunch match interessante: al Gewiss Stadium, l'Atalanta ospita il sorprendente Cagliari di Maran. I nerazzurri, vincendo, possono tornare al terzo posto, scavalcando la Roma. I sardi, invece, in caso di successo raggiungerebbero proprio gli orobici e balzerebbero clamorosamente in zona Champions League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Muriel



Cagliari: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone



Alle 15.00, invece, riflettori accesi sulla lotta salvezza. Il Genoa di Thiago Motta ospita l'Udinese di Gotti, vice allenatore di Tudor promosso momentaneamente a guida in attesa di un nuovo tecnico. In contemporanea, il Lecce di Liverani riceve il Sassuolo di De Zerbi: appaiate a quota 9, le due squadre cercano punti importanti. Gli stessi che cerca il Brescia, impegnato al Bentegodi contro un Verona che vuole stupire ancora.



Alle 18.00 tocca alla Fiorentina di Montella: i viola, a ridosso della zona Europa, ospitano il Parma di D'Aversa che insegue a -2. Chiudono il programma il posticipo serale tra Milan e Lazio e il monday night tra Spal e Sampdoria.