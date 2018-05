Dopo gli anticipi di ieri con i successi di Milan e Juventus e il poker dell'Inter all'Udinese nel match delle 12.30, prosegue il 36esimo turno di Serie A. Alle 15, termina in parità la sfida tra Lazio e Atalanta: Caicedo risponde a Barrow. In attesa della sfida di questa sera tra la Roma e il Cagliari, la formazione di Inzaghi sale momentaneamente al terzo posto a quota 71. I bergamaschi falliscono il contro sorpasso sul Milan e vanno a meno uno dalla formazione di Gattuso. Resta in corsa per un posto in Europa League la Fiorentina, che batte il Genoa in rimonta e sale a 57 punti. Per i viola in gol Benassi, Eysseric e Dabo, mentre nei rossoblù torna a segnare in Serie A dopo quasi quattro anni Giuseppe Rossi. In zona salvezza, Spal e Chievo battono rispettivamente Benevento e Crotone e si allontanano dalla zona calda: gli uomini di Semplici salgono a quota 35 mentre i veronesi vanno a 34.



Alle 18, il Sassuolo di Iachini, reduce dalla sconfitta per 4-1 a Crotone, sconfigge 1-0 la Sampdoria di Giampaolo, grazie al nono gol in campionato di Politano, e si salva aritmeticamente (almeno più sei sulla terzultima), mentre i blucerchiati salutano l'Europa League.