Dopo i 3 anticipi del sabato prosegue il programma della 36esima giornata di Serie A, la terz'ultima prima della fine di un torneo che ha ancora molti verdetti da emettere.



Uno di questi è sicuramente relativo alla rincorsa ai piazzamenti europei in cui tutto è ancora da decidere. Continua a sperare il Torino che apre il programma domenicale alle 12.30 contro un Sassuolo già salvo. Gli uomini di Walter Mazzarri sono a 6 punti dal quarto posto che significherebbe Champions League e soltanto a due punti dal sesto che, invece, rappresenterebbe il ritorno in Europa League.



Alle 15 doppio scontro fondamentale, invece, nella lotta per non retrocedere dove Empoli e Udinese sono distanziate soltanto da 2 punti e si confrontano a distanza e in trasferta rispettivamente contro Sampdoria e Frosinone. Con una vittoria entrambi i club metterebbero inoltre pressione al Genoa uscita sconfitta ieri dall'Atalanta e ferma a +2 sui friulani e a +4 sui toscani.



Alle 18, in attesa del big match serale fra Roma e Juventus e dei due match del lunedì la Serie A si sposta a Ferrara dove la Spal, già aritmeticamente salva, ospita il Napoli già aritmeticamente secondo. Spazio allo spettacolo senza pressioni, quindi.