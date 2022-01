non è più un derby societario, ma non sarà mai una partita qualunque., le due squadre si affronteranno per la prima volta dopo essere state peer 10 anni sotto la stessa proprietà.. Per 10 anni, Lazio e Salernitana hanno condiviso il proprietario e si sono scambiate tantissimi giocatori. Poi tutto è stato forzatamente interrotto dall’inattesa conquista della promozione in Serie A durante lo scorso campionato di Serie B. Dopo le vicende che conosciamo tutti, il 31 dicembre 2021, salvandolo di fatto dall’esclusione dalla Serie A attualmente in corso. Il nuovo proprietario ha annunciato una rivoluzione che partirà proprio da un ex Lazio, l’unico, oltre all’attaccante. Nelle ultime ore, la società ha infatti comunicato chesarà il direttore sportivo della rinascita, proprio lui che per 4 anni (dal 2004 al 2008) aveva guidato, dal lato sportivo, con Lotito su quello economico, la rinascita dell’aquila biancoceleste e che ha portato nella capitale l’attuale capitano,La rinascita granata dovrà partire sul campo, prima che sul mercato, dal match di oggi, contro una Lazio. Anzi, dovrà riprendere dalla vittoria ottenuta una settimana fa sul Verona. Oggi i granata giocheranno davanti ai propri tifosi contro una Lazio che fatica a trovare continuità e che avrà come obiettivo, in questo girone di ritorno, proprio quello di dare consistenza di risultati, oltre che di gioco, all’era Sarri, iniziata in questa stagione e destinata a proseguire ancora. I biancocelesti non vincono da due partite: oggi i tre punti sono di importanza vitale per la corsa all’Europa, proprio come lo sono per la Salernitana per la corsa salvezza. Ai granata mancherà però il leader tecnico ed emotivo,, cheper problemi fisici.(4-3-3): Strakosha, Hisaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Pedro, immobile, Zaccagni. All.: Sarri.: (4-4-2): Belec, Delli Carri, Motoc, Veseli, Ranieri; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi; Gondo, Bonazzoli. All. Colantuono.