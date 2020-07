Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, torna in campo la Serie A per chiudere la 36esimo turno. Non è solo il giorno di Juve-Sampdoria, posticipo serale che potrebbe regalare il nono scudetto consecutivo ai bianconeri. In programma diverse sfide decisive in chiave salvezza e corsa per un posto in Europa League.





Si parte alle 17.15 con il Lecce che ha un disperato bisogno di punti, impegnato al Dall’Ara contro il Bologna, ormai ampiamente salvo e quindi in una posizione tranquilla. Liverani cerca una vittoria per continuare a credere alla permanenza in Serie A.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.



Lecce (4-3-3): Gabriel; Dell'Orco, Lucioni, Paz, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.





Alle 19.30 tutte le altre sfide, tra cui spicca Roma-Fiorentina, con i giallorossi in lotta per l’Europa League con il Milan.



Poi la Lazio di Simone Inzaghi, già sicura di un posto nella prossima Champions League, impegnata a Verona, contro l’Hellas, sorpresa stagionale in Serie A. Al Bentegodi una sola sconfitta nelle ultime nove per Juric, che arriva da due pareggi consecutivi.





L’Udinese, reduce dalla vittoria a sorpresa contro la Juve, vola in Sardegna per affrontare il Cagliari di Zenga, solo un successo nelle ultime nove in casa, ma già tranquillo a quota 42 punti. All’Udinese serve un ultimo sforzo per raggiungere la salvezza, che sembra oramai a un passo.





Chiudiamo con Spal-Torino, con i granata che devono gestire un vantaggio di 6 punti sul terzultimo posto, a tre giornate dalla fine. La squadra di Di Biagio, reduce da sei sconfitte consecutive, è già aritmeticamente retrocessa in Serie B.