Dopo le tre partite di ieri,. Prima del match clou tra Napoli e Milan in programma alle 21.45 al San Paolo, si giocano partite importanti soprattutto in chiave salvezza.: di fronte la terzultima e l'ultima della Serie A ( QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI ). La squadra di Nicola vuole vincere per superare momentaneamente il Lecce ed essere virtualmente salva; quella ospite è alla ricerca dei tre punti dopo il pesantissimo ko nello scorso turno con l'Udinese. Il Brescia, penultimo, dista solo 2 lunghezze., reduce dalla vittoria contro la Lazio: gli ospiti sono a 28 punti, i padroni di casa sono undicesimi a 40 punti in una tranquilla posizione di classifica. La formazione di Zenga è reduce dallo 0-0 sul campo della Fiorentina.In contemporanea, proprio: si sfidano la tredicesima forza del campionato e la nona. La formazione di Juric è a 3 lunghezze di distanza dal Sassuolo e 6 dal Milan: una vittoria consentirebbe alla squadra di rimanere in corsa per l'Europa League. La formazione viola vuole tornare alla vittoria davanti ai suoi tifosi: manca ormai dal 12 gennaio contro la Spal.Il- reduce da 4 ko consecutivi -, che dopo la vittoria esterna contro l'Inter ha perso in casa col Sassuolo. Di fronte ci sono la dodicesima e la decima forza della Serie A, separate in classifica da soli due punti., due squadre alla ricerca di punti per uscire definitivamente - o quasi - dalla zona retrocessione. La Samp è a 32 in classifica, l'Udinese a 35 a pari merito con la Fiorentina. Nei blucerchiati torna capitan Quagliarella.