Dopo l'exploit della Roma in Europa League, torna lacon le partite del sabato valide per il 31esimo turno di campionato.Si parte alle ore 15 con due match. Ildi Cosmi dopo quattro sconfitte consecutive è spalle al muro nella sfida contro l', in una posizione di classifica decisamente più tranquilla. Sempre alle 15 ladecima ospita il, che lo precede in classifica.(3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi(3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Gotti(4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Jankto, Silva, Thorsby, Damsgaard; Verre, La Gumina. Allenatore: Ranieri(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric.Nel pomeriggio, alle 18, lacerca al Maipei Stadium contro ilpunti utili ad allontanarsi, forse definitivamente, dalla zona bassa della classifica.In serata, con fischio d'inizio alle ore 20.45, vero e proprio scontro salvezza tra: chi vince può continuare a sperare nella permanenza in Serie A, chi perde rischia di non avere altre chances.