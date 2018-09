Dopo l'anticipo che ha visto l'Inter trionfare contro la Fiorentina, scende in campo il resto della Serie A. Si inizia alle 19 con la sfida tra Udinese e Lazio, con i biancocelesti che arrivano da 3 vittorie consecutive in campionato, più una in Europa League, e i friulani da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4.



Alle 21, poi, il resto del programma: l'Atalanta di Gasperini, che ha frenato il Milan, se la vede col Torino, alla ricerca di una vittoria che manca dal 2 settembre; il Cagliari, che arriva dal ko di Parma, prova a rialzare la testa con la Sampdoria, beffata dall'Inter nel turno infrasettimanale; mentre il Genoa, con un Piatek scatenato, ospita un Chievo, che cerca di annullare il segno meno in classifica.