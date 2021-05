FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie di Inter e Milan rispettivamente con Crotone e Benevento e il pareggio tra Verona e Spezia, prosegue a 34esima giornata diSi parte alle 12.30 con ladi Simoneche all'Olimpico contro ilcerca tre punti che le permetterebbero di continuare a sognare un posto nella prossima Champions League. Spazio ancora a, ci sono anche. Assenti(3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All: Simone Inzaghi.(3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Shomurodov. All. BallardiniAlle 15, oltre alle sfide con vista Europa tra Napoli e Cagliari e Sassuolo e Atalanta, in campoin una partita importante nella corsa salvezza. Dopo il passo falso del Benevento i viola, con un successo, metterebbero un divario importante dal baratro retrocessione.