Dopo gli anticipi del sabato, con la roboante vittoria dell’Atalanta e il pareggio tra Fiorentina e Genoa, torna in campo la Serie A con tre partite alle 15.



La Sampdoria di Ranieri, reduce dalla netta sconfitta contro la Lazio (5-1), ospita a Marassi il Sassuolo di De Zerbi, vittorioso nell’ultima contro il Torino. Il Verona dei miracoli di Juric sfida il Lecce, in grado di bloccare l’Inter di Conte. Infine il Parma, che cerca punti pesanti per sognare un piazzamento in Europa, contro l’Udinese, reduce dalla buona prova con il Milan, nonostante la sconfitta.



Concludono la giornata il derby tra Roma e Lazio, alle 18, e Napoli-Juve, il posticipo delle 20.45.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic.

Udinese: Musso; Stryger Larsen, Becao, Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Lasagna, Okaka.



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Caputo.



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine.

Lecce (5-3-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco, Rispoli; Tachtsidis, Deiola, Mancosu; Lapadula, Babacar.