Tutto in un giorno, come non accadeva ormai da tanto tempo. La Serie A si prepara a vivere la sua 17esima giornata in un lunghissimo sabato con tutte e 10 le partite in programma.



Si parte alle 12.30 con Lazio-Cagliari sfida vitale per entrambe le squadre a secco di vittorie da oltre 5 giornate e con un ko pesante all'attivo nell'ultima giornata. Se per i biancocelesti è importante un successo in ottica Champions League (distante 2 punti) per i sardi diventa importante ritrovare la vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione ritornata ad essere solo a -5.



Oltre a Milan-Fiorentina e Napoli-Spal altre 3 gare andranno in scena dalle 15. La Sampdoria cerca lo scatto europeo ospitando un Empoli rinato grazie a Delio Rossi, ma fermato bruscamente dalla Fiorentina nell'ultimo turno. Anche l'Atalanta del ritrovato Duvan Zapata è risalita in zona europea e a Genova contro il Genoa di Prandelli cerca continuità. La ricca zona per un piazzamento europeo presenta infine lo scontro diretto fra Sassuolo e Torino con i neroverdi a -3 da un piazzamento Champions e il Torino a -5.



Alle 18 oltre a Chievo-Inter e prima del big match Juventus-Roma c'è anche il derby dell'Emilia fra un Parma crollato con l'assenza di Gervinho a metà classifica e un Bologna che non vince in campionato dal 30 settembre.