Dopo i tre anticipi del sabato e in attesa dei tre posticipi che vedranno oggi alle 18 l'Inter affrontare in trasferta il Torino, questa sera alle 20.30 la Lazio ospitare la Juventus e domani sera il Genoa orfana di Piatek fare visita all'Empoli, prosegue con altri 4 match il programma della 22esima giornata della Serie A.



Alle 12.30 la Fiorentina di Muriel e Chiesa fa visita al Chievo. In palio molto più dei 3 punti perché per gli uomini di Stefano Pioli, senza vittorie da 3 partite, rischiano con un ulteriore stop di perdere definitivamente il treno che porta in Europa. Per gli uomini di Di Carlo, invece, un ko distruggerebbe l'ottimo lavoro fatto dal momento del suo arrivo e che ha riaperto le chance di rientrare nella corsa salvezza.



Alle 15 il big match è sicuramente Atalanta-Roma una sfida dal sapore di Champions con le due squadra distanti soltanto 2 punti. I giallorossi possono, in caso di vittoria, superare il Milan e ritornare al quarto posto in classifica. I nerazzurri, invece, balzerebbero in caso di vittoria dall'ottavo al quinto posto a solo un punto dai rossoneri quarti.



Punti importanti sia per la zona salvezza che per quella europea nelle rimanenti due sfide. Bologna-Frosinone è un autentico spareggio con l'11 allenato da Simone Inzaghi che potrebbe agganciare l'Empoli (prima fra le salve) in caso di vittoria condannando invece i laziali disperatamente bisognosi di una vittoria per limare gli attuali 7 punti che li dividono dalla zona salvezza. Anche la Spal, senza vittorie da ottobre, ha bisogno di una vittoria nel derby col Parma che, invece, sogna ancora un piazzamento europeo distante soltanto 5 punti.