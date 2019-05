La domenica della 35esima giornata del campionato di Serie A scatta alle 12.30 col derby tra Empoli e Fiorentina. Una partita che interessa quasi esclusivamente alla formazione di Andreazzoli, che ha bisogno come del pane dei 3 punti per accorciare le distanze dall'Udinese e rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Caputo e compagni hanno collezionato 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate e incontrano un avversario reduce da 2 ko di fila.



Alle 15, il Sassuolo ospita il Frosinone con l'obiettivo di dare continuità all'ultima vittoria di Firenze, mentre i ciociari, distanti 11 punti dal quartultimo posto, sono vicini salutare aritmeticamente la categoria per la seconda volta nella propria storia. Sempre nel pomeriggio, oltre al big match Lazio-Atalanta, si incontrano Parma e Sampdoria: dopo 4 pari di fila, gli emiliani vogliono blindare il discorso salvezza, mentre i blucerchiati hanno il compito di interrompere la recente striscia di 2 sconfitte consecutive.



Alle 18 va in scena Genoa-Roma, mentre alle 20.30 il Napoli di Carlo Ancelotti ha la possibilità, battendo il Cagliari, di assicurarsi aritmeticamente il secondo posto in campionato alle spalle della Juventus, staccando definitivamente l'Inter.





