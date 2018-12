Prosegue il programma della 15esima giornata di Serie A dopo le vittorie di Juventus e Napoli su Inter e Frosinone e i pareggi di Roma (a Cagliari) e Lazio (all'Olimpico contro la Sampdoria): in attesa di Milan-Torino (20.30), sono cinque le partite che si svolgeranno questa domenica.



Apre i giochi alle 12.30 Sassuolo-Fiorentina: i neroverdi non vincono da tre giornate, ma hanno una ghiotta occasione perché con una vittoria scavalcherebbero la Roma in classifica. La Viola invece cerca un successo che manca dal 30 settembre (2-0 all'Atalanta, da lì due sconfitte e cinque pareggi) e che regalerebbe il sorpasso proprio sul Sassuolo.



Alle 15 tre partite: il Parma ospita il Chievo per portarsi al sesto posto a -2 della Lazio, l'Atalanta è di scena a Udine per riavvicinarsi alla zona Europa mentre Empoli e Bologna si affrontano in uno scontro salvezza.



Alle 18 altro scontro delicato nella parte bassa della classifica: prima sulla panchina del Genoa per Cesare Prandelli, al Ferraris arriva la Spal.