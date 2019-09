Dopo i tre anticipi del sabato che hanno ridisegnato la vetta del campionato prosegue il programma della terza giornata di Serie A con altre 4 gare aspettando i due posticipi serali fra Roma e Sassuolo alle 18 e fra Verona e Milan alle 20.45 oltre al posticipo del lunedì che vedrà il Torino affrontare il Lecce.



Alle 12.30 apre una sfida potenzialmente europea fra due formazioni che sognano in grande. Al Ferraris di Genova i padroni di casa del Genoa partiti forte e ancora imbattuti ospitano l'Atalanta, rimasta scottata prima della sosta nel ko con il Torino e con la testa anche all'esordio assoluto in Champions League di mercoledì con la Dinamo Zagabria. Pinamonti e Kouamé contro Gomez e Zapata, sarà anche una sfida fra due grandi coppie di attaccanti agli antipodi, almeno per età.



Alle 15 l'obiettivo si sposta sulla zona salvezza con il Brescia ancora privo di Balotelli che ospiterà al Rigamonti un Bologna che sogna in grande da imbattuta in campionato, pur senza il suo allenatore, Sinisa Mihajlovic, che questa volta non sarà in panchina.



Sfida salvezza anche per il Cagliari, che nonostante un mercato super si ritrova dopo due giornate ancora a quota zero. L'infortunio di Nainggolan si aggiunge a quelli già importanti di Cragno e Pavoletti e complica la difficile trasferta contro un Parma che è in salute e che è avrebbe meritato più dei 3 punti conquistati finora dato il ko a tratti immeritato all'esordio per 1-0 rimediato contro la Juventus.



Chiude il discorso salvezza la sfida del Mazza di Ferrara dove la Spal, ancora ferma a quota 0 e apparsa lontana parente di quella ammirata lo scorso anno, ospiterà una Lazio vogliosa di riscattare il pareggio a suon di pali nel derby con la Roma che ha allontanato la truppa di Inzaghi dalla vetta.