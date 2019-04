Prosegue il 32esimo turno della Serie A con altre sei partite in programma in questa domenica. Alle 12.30 apre la sfida tra Torino e Cagliari: reduci dal pareggio di Parma, i granata di Mazzarri cercano tre punti per staccare la Lazio e mettere pressione all'Atalanta; i sardi invece provano a blindare la salvezza, con il terzultimo posto già a -8.



Tre gare alle 15 e i fari sono puntati su Genova per il 118° derby della Lanterna tra Sampdoria e Genova, che arrivano alla stracittadina con umori simili e ambizioni opposte: due ko di fila per i blucerchiati, che vogliono tornare al successo per riaprire la corsa Europa League; due sconfitte e il pareggio di Napoli per il Grifone, pericolosamente riavvicinato dal gruppo in lotta per la salvezza.



In piena lotta per restare in Serie A anche il Bologna di Mihajlovic, impegnato al Franchi contro la Fiorentina alla prima di Montella, tornato sulla panchina viola dopo le dimissioni di Pioli.



Delicato anche lo scontro tra Sassuolo e Parma: 36 punti i neroverdi e 34 gli emiliani, una vittoria vuol dire allontanare in maniera importante la lotta salvezza, mentre una sconfitta può riaprire i discorsi.



In serata Chievo-Napoli (18) e Frosinone-Inter (20.30), chiude il turno lunedì alle 20.30 Atalanta-Empoli.