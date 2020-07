Dopo le vittorie di Lazio e Juventus, prosegue la 29esima giornata di Serie A. Alle 19.45 occhi puntati sull'Inter, che attende in casa il Brescia, per provare a rimanere attaccata alle due di testa ed evitare sorprese dall'Atalanta, che spinge là dietro. Sempre alle 19.45 scende in campo il Bologna, reduce dalla vittoria contro la Samp a Marassi, che ospita il Cagliari, che ha messo insieme due vittorie consecutive. Il resto del programma, poi, alle 21.45.



Insieme al Milan, che scende in campo a Ferrara contro la Spal, ci sono la Fiorentina, andata ko contro la Lazio nell'ultimo turno, che se la vede con il Sassuolo, con quel De Zerbi che tanto piaceva alla Viola, ma che è destinato a restare in neroverde. Poi un vero e proprio scontro salvezza, con il Lecce, che dalla ripresa del campionato ha solo perso, che affronta la Sampdoria, in crisi: 4 ko nelle ultime 5. Infine le due sorprese del campionato: Verona e Parma, sempre in lizza per un posto in Europa.