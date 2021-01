Prosegue il. Dopo il lunch match trauna sfida chiave per la lotta salvezza: ilultimo in classifica si rialza dopo tre sconfitte consecutive e: sbloccacon un'autorete, poi ladie la magia diregalano il successo alla squadra di Stroppa che si porta così a -1 dal Torino penultimo. A nulla vale per Inzaghi la rete nel finale diStesso orario per un'altra partita delicata per corsa europea e parte bassa della classifica, con ilche sfiora il colpo in casa del, fasciato per un colpo subito in avvio da Chiriches, porta avanti i ducali con un preciso colpo di testa, ma nei minuti di recupero della ripresa Busi abbatte Ferrari in area, calcio di rigore chenon fallisce per l'. La squadra di De Zerbi fallisce così l'aggancio alla Roma, quella di D'Aversa non esce dalla zona retrocessione., poi, è il turno dell': la squadra di Gasperini cerca la quarta vittoria di fila (sarebbe l'ottavo risultato utile consecutivo) per agganciare la Roma a quota 34 punti; contro ildi Ballardini, a caccia della seconda vittoria consecutiva per allontanarsi dal Torino terzultimo.Alle 20.45 il big match di giornata Inter-Juventus.