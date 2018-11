Oltre ad Atalanta-Inter e in vista del big match di San Siro tra Milan e Juventus di questa sera, il programma domenicale della dodicesima giornata di Serie A si completa con altre quattro partite. Alle 15, la Roma ospita all'Olimpico una Sampdoria reduce da due ko consecutivi e con 7 gol al passivo; per i giallorossi, che hanno raccolto solo due punti nelle ultime tre giornate, l'occasione di scalare posizione in chiave Champions.



A Empoli, fa il suo esordio sulla panchina dei toscani Beppe Iachini, chiamato a invertire il recente trend di quattro sconfitte negli ultimi 5 turni per alimentare il sogno salvezza. Avversaria di giornata un'Udinese a sua volta in crisi nera e reduce dalla sconfitta in extremis contro il Milan, con la posizione sempre più a rischio del tecnico Velazquez. Chiude il quadro la sfida del Bentegodi tra il Chievo di Ventura e il Bologna di Pippo Inzaghi.



Alle 18, la Lazio cerca conferme dopo la vittoria sul Marsiglia che è valso il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League; contro il Sassuolo i biancocelesti cercano la seconda vittoria di fila per mantenere il quarto posto in classifica.