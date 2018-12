Dopo gli anticipi di ieri e il match delle 12.30 di oggi tra Milan e Parma, e in attesa del big match di questa sera tra Roma e Inter e del posticipo del Monday Night tra Atalanta e Napoli, continua oggi con quattro partite, tre alle 15 e una alle 18, la quattordicesima giornata di Serie A: il Sassuolo di Roberto De Zerbi, a secco di vittorie da due turni, riceve l'Udinese di Davide Nicola, reduce dall'esordio sulla panchina friulana con la splendida vittoria ottenuta contro la Roma. I neroverdi hanno velleità di rientrare in zona Europa, mentre i bianconeri possono portarsi a più quattro sulla terzultima. Il Torino di Walter Mazzarri, rimessosi dopo il problema al cuore che gli aveva fatto saltare l'ultima gara, riceve il Genoa di Ivan Juric, reduce da un buon derby: i granata vogliono rilanciarsi in ottica europea, mentre i liguri, a secco di vittorie da sette gare (quattro ko e tre pari), vincendo appaierebbero proprio il Toro. Il Frosinone, che prima della partita di San Siro contro l'Inter non perdeva da quattro turni, ospita il Cagliari, per portarsi a meno uno dal Bologna terzultimo: i sardi però non vincono da due gare e vogliono riportarsi nella parte medio-alta della classifica.



Alle 18 chiude Chievo-Lazio: gli uomini di Di Carlo, dopo l'ottimo pareggio di Napoli che è valso il primo punto in classifica esclusa penalizzazione, vogliono accorciare ulteriormente dalla penultima posizione, mentre quelli di Inzaghi devono vincere per mantenere il quarto posto