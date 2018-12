Dopo la tre giorni infrasettimanale dedicata a Champions ed Europa League, comincia oggi il lungo weekend della 14esima giornata di Serie A. Tre gare in programma: si parte alle 15, con la sfida-salvezza tra la Spal, che ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite, e il rinato Empoli di Beppe Iachini.



Alle 18 è il turno del big match di questo sabato, tra Fiorentina e Juventus, mentre alle 20.30 la Sampdoria, che non vince da cinque partite, ospita al Ferraris il Bologna di Pippo Inzaghi, scivolato al terzultimo posto in classifica.