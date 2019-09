Dopo la vittoria della Juve a Brescia e il pareggio tra Verona e Udinese, torna in campo questa sera la Serie A. Tante le partite in programma alle 21: il big match è Inter-Lazio, con gli uomini di Conte a caccia del quinto successo in altrettante gare. Poi Il Napoli, che ospita al San Paolo il Cagliari: Ancelotti, ad esclusione della partita persa in modo rocambolesco con la Juve, ha ottenuto in questo inizio di stagione solo vittorie. Torna in campo dal 1' minuto Dries Mertens, con lui possibile il rilancio di Lozano, solo panchina per l'uomo del momento, Fernando Llorente. Partita importante anche per la Fiorentina, che se la vedrà al Franchi con la Sampdoria: Montella, raggiunto allo scadere nell'ultima dall'Atalanta, cerca disperatamente il primo successo stagionale. Nei liguri fuori l'acciaccato Quagliarella. Il Parma affronta il sorprendente Sassuolo di De Zerbi, mentre il Genoa cerca riscatto dopo il ko di Cagliari contro il Bologna. Chiude il programma di giornata la sfida tra Spal e Lecce.