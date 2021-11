Dopo l’1-1 di ieri sera fra Cagliari e Salernitana, torna lacon le due sfide delledi questo sabato 27 novembre, prima dell’attesissimo big match fra Juve e Atalanta, in programma alle 18.Allo stadio Castellani di Empoli torna, dopo due stagioni,. I padroni di casa, dopo un ottimo inizio di stagione che li ha portati stabilmente a centro classifica, cercano la ciliegina sulla torta di questo girone d’andata. Servirà però un’impresa ai ragazzi dicontro una Fiorentina in rampa di lancio e galvanizzata dalla grande vittoria al Franchi contro la capolista Milan di sette giorni fa.(5 gol e 3 assist in 35 partite in maglia viola).(rispettivamente 12 e 163 presenze con la maglia dell’Empoli)., entrambi rientranti dalla squalifica.Contemporaneamente, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la, reduce dalla vittoria contro la Salernitana, ospita l’, la grande sorpresa del campionato. I veneti non perdono da 5 partite, dalla rimonta subita in casa del Milan e, nel frattempo, hanno battuto Juve e Lazio e pareggiato col Napoli, ma dovranno fare i conti con la voglia della Samp di tirarsi fuori dalle zone pericolose della classifica e consolidare la panchina di(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Tonelli, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Di Francesco; Pinamonti, Cutrone.(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.​(4-4-2): Audero; Beresynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Quagliarella, Caputo.(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Casale, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.​