I granata vogliono ritrovare quel successo che manca dallo scorso 22 novembre e scuotersi dopo i soli due punti conquistati nelle ultime tre giornate; la voglia di riscatto anima anche i rossoblù di Mihajlovic, che vengono dal ko di domenica scorsa contro la Fiorentina ma che, in caso di vittoria, si porterebbero ad appena un punto dal sesto posto occupato dalla Juventus.per portarsi a -2 dal Milan; proverà a sbarrargli la strada l'Hellas di Tudor che, dopo l'esaltante 4-3 in rimonta sul Venezia, vuole altri 3 punti per riavvicinarsi alla zona Europa., oltre all'attesissima sfida tra gli amici Spalletti e Andreazzoli in Napoli-Empoli,: dopo due pari consecutivi, Dionisi si affida a Berardi e Scamacca per ritrovare la strada della vittoria contro un avversario affaticato dall'impegno europeo e privo di due pedine molto importanti come Milinkovic-Savic e Luis Alberto.Si chiude alle 20.45 con Inter-Cagliari e l'occasione per i campioni d'Italia in carica di salire in vetta alla classifica.