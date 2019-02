La domenica della 23esima giornata di Serie A inizia alle 12.30, con una partita molto importante in chiave salvezza come Bologna-Genoa; la formazione di Mihajlovic, dopo il colpo di San Siro con l'Inter, vuole ritrovare quel successo che manca dal lontano 30 settembre, mentre gli uomini di Prandelli inseguono il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria di Empoli e il pari interno col Sassuolo per allontanare ulteriormente la zona calda.



Alle 15, la rincorsa a un posto in Europa torna protagonista con Atalanta-Spal, Sampdoria-Frosinone e Torino-Udinese. I nerazzurri di Gasperini, imbattuti da 5 partite, hanno la possibilità di agganciare momentaneamente al quarto posto Lazio e Roma, mentre i blucerchiati possono rilanciarsi in caso di vittoria contro la squadra di Baroni. Occasione importante per accorciare le distanze anche per il Torino, che ha però bisogno assoluto di punti dopo averne raccolto soltanto uno nelle ultime 3 giornate ed essere stato risucchiato in zona rossa.



Si chiude in serata, con i due posticipi Sassuolo-Juventus (ore 18) e Milan-Cagliari (20.30).