Prosegue la 25esima giornata di Serie A, dopo i tre ancitipi di venerdì e sabato altre sei partite in programma in questa domenica (rinviata Lazio-Udinese).



Si parte alle 12.30 con Sampdoria-Cagliari: i blucerchiati vogliono rialzarsi dopo il ko di San Siro e ad approfittare del passo falso dell'Atalanta per accorciare; dall'altra parte i rossoblù, rinfrancati dalla rimonta sul Parma, cercano altri punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.



Alle 15, oltre a Bologna-Juventus, altre due partite: Chievo disperatamente a caccia di un successo contro il Genoa per riaprire i discorsi salvezza, mentre il Sassuolo ospita la Spal (ora a +4 sul Bologna terzultimo) per provare a dimenticare il 3-0 subito a Empoli nell'ultimo turno.



In serata Parma-Napoli (18) e Fiorentina-Inter (20.30).