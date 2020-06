Dopo l’anticipo di venerdì e le tre gare di sabato, si chiude domenica la 28esima giornata di Serie A. In seguito a Milan-Roma delle 17.15, si giocano quattro partite in contemporanea alle 19.30: Napoli-Spal, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Verona e Udinese-Atalanta. Chiude il programma del turno la sfida Parma-Inter delle 21.45









La squadra di Gattuso, sesta in campionato a 42 punti, ospita la Spal, penultima in campionato a 18 punti. La Sampdoria di Ranieri, dopo le sconfitte contro Inter e Roma, ospita il Bologna di Mihajlovic, reduce dal ko contro la Juventus: i blucerchiati sono a 26 punti, a +1 sul Lecce terzultimo; i rossoblù sono undicesimi a 34 punti. Il Sassuolo, dodicesimo in classifica a 33 punti, ospita il Verona, decimo a 38 punti: la squadra di Juric è a sole 4 lunghezze dal Napoli. Chiude il programma delle 19.30 la sfida tra Udinese e Atalanta, coi padroni di casa a +3 sul terzultimo posto e la squadra di Gasperini che vuole difendere il quarto posto e provare ad accorciare sull’Inter, distante solo 4 lunghezze.