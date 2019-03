Nella domenica della 28esima giornata di Serie A inaugurata da Genoa-Juventus e che sarà conclusa dal derby Milan-Inter, non vanno dimenticate le altre 4 partite che saranno disputate tra le 15 e le 18. Empoli-Frosinone è una sfida all'insegna del "si salvi chi può" dopo i pesanti successi di ieri di Spal e Bologna; i toscani, che hanno perso 3 delle ultime 5, si ripresentano con Andreazzoli nuovamente in panchina dopo l'esonero di Iachini.



In attesa del posticipo sera e per effetto dell'inaspettata sconfitta della Roma a Ferrara, Lazio e Atalanta hanno una grande occasione di reinserirsi prepotentemente nella corsa per un piazzamento Champions: la squadra di Inzaghi ospita un Parma che ha vinto soltanto una delle ultime 5 partite, mentre i bergamaschi inseguono la terza vittoria di fila contro un Chievo praticamente rassegnato alla retrocessione.



Incerottato ma chiamato a difendere il secondo posto dal possibile assalto di una tra Milan e Inter, il Napoli di Ancelotti vuole ritrovare in casa contro l'Udinese un successo che manca da tre turni. Sfida delicatissima anche per i bianconeri, reduci dalla sconfitta con la Juve e con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione da amministrare.