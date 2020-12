Dopo i due anticipi di ieri,, seguono sei gare alle 20.45, tutte in contemporanea. Spiccano sicuramente gli impegni delle milanesi:. Ma non è tutto, anzi.: 9 punti per i viola di Prandelli che hanno perso 3-0 l’ultima partita con l’Atalanta e sono quartultimi; 22 punti per la squadra di De Zerbi, al momento quinta a sole 5 lunghezze di distanza dalla vetta della classifica. Tutti a disposizione in casa Fiorentina, si rivede Caputo nei neroverdi dopo il lungo stop per infortunio.Dopo il pareggio di San Siro,che ha perso 3-1 l’ultima sfida contro l’Inter. La squadra di Liverani ha ritrovato pedine importanti nelle ultime settimane, tra cui Kucka che è tornato a disposizione; Di Francesco può contare su Nandez e Simeone, ma non su Godin che non è stato convocato. Il Parma è 15esimo in classifica con 11 punti, gli ospiti sono a 12., sedicesimo a 10 punti e reduce dalla sconfitta contro il Crotoneche ha perso pesantemente l’ultima partita con la Roma (5-1). La squadra di Mihajlovic - in piena emergenza infortuni - è a quota 12 punti; importante nei padroni di casa il rientro di Nzola, assente nell’ultima partita per gravi problemi di natura personale.La squadra di casa continua a stupire: ha vinto contro la Lazio in trasferta nell’ultimo match ed è a quota 19 punti in classifica, al settimo posto; gli ospiti sono reduci invece dalla sconfitta contro il Napoli in trasferta. Non convocato per scelta tecnica Antonio Candreva nei blucerchiati.