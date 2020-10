. Dopo l'anticipo del venerdì e le due partite di ieri,. I padroni di casa sono reduci dalle due vittorie esterne contro Torino e Lazio, la squadra ospite invece ha pareggiato col Sassuolo e poi perso contro la Lazio nella scorsa giornata. L'Atalanta è a punteggio pieno e coi 3 punti resterebbe in vetta alla classifica.Alle 15 sono poi in programma tre gare: oltre a Lazio-Inter. La squadra di Pippo Inzaghi ha vinto la prima con la Samp e perso poi nel recupero contro l'Inter; a 3 punti anche la formazione di Sinisa Mihajlovic, che ha perso all'esordio col Milan e vinto poi col Parma. Proprio la squadra di Fabio Liverani, a 0 punti in classifica, ospita il Verona che è primo a punteggio pieno.Chiude il programma di giornata la, in attesa di novità su Juve-Napoli.