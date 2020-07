Prosegue il 37esimo e penultimo turno della Serie A, aperto ieri da Parma-Atalanta e Inter-Napoli. Alle 19.30, oltre a Sampdoria-Milan, altre quattro partite: la Lazio vuole tenere il passo delle squadre di Gasperini e Conte e ospita il Brescia già retrocesso all'Olimpico. Ultima e aritmeticamente già in Serie B anche la Spal, di scena a Verona contro l'Hellas. I fari sono però puntati su Reggio Emilia e Udine per la lotta salvezza: per crederci ancora, il Lecce può solo vincere alla Dacia Arena contro l'Udinese, sperando che il Genoa di Nicola non faccia lo stesso in casa del Sassuolo; un successo dei rossoblù chiuderebbe definitivamente i discorsi relegando i salentini in B.



Alle 21.45 poi, oltre a Cagliari-Juventus e Torino-Roma, chiude il turno la sfida al Franchi tra Fiorentina e Bologna.